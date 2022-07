Tanzzentrum soll 2027 in Wuppertal eröffnen : Ein Haus zu Ehren von Pina Bausch

Im alten Wuppertaler Schauspielhaus soll 2027 das neue Pina-Bausch-Zentrum eröffnen. Foto: Fries, Stefan (fri)

Wuppertal Bettina Milz koordiniert und leitet die Vorlaufphase für das Tanzzentrum, das der großen Choreografin in Wuppertal gewidmet sein wird. Der Bund wird es mit 40 Millionen Euro unterstützen wird.

„Pina Bauschs Werk ist Weltkultur.“ Und damit das Werk der Choreografin gebührend gewürdigt werden kann, soll es in Wuppertal ein Pina-Bausch-Zentrum geben. Dafür gibt der Bund allein 40 Millionen Euro, die andere Hälfte wollen Stadt und Land aufbringen. Eine Mammutaufgabe, zumal in heutigen Zeiten, ein Prestigeobjekt, das im Jahr 2027 im und am ehemaligen Wuppertaler Schauspielhaus eröffnen soll. Bettina Milz ist seit April Koordinatorin und Leiterin der Vorlaufphase dieses Tanzzentrums.

Das Pina Bausch Zentrum begleitet Milz schon viele Jahre. Bis März 2022 leitete die Dramaturgin, Kuratorin und Dozentin das Referat für Theater und Tanz im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und war darum von Anfang an in die Pläne involviert. Nun hat sie die Seiten gewechselt. „Eine sehr reizvolle Aufgabe“, findet die 63-Jährige. „Wann hat man schon die Chance, eine neue Kultureinrichtung zu erfinden?“ Museen oder Konzerthäuser würden häufiger neu gebaut – aber ein Theater?

Sie soll nun die Eröffnung strategisch, inhaltlich, strukturell und organisatorisch vorbereiten. Und das heißt für Milz, die zuvor unter anderem das Tanzlabor am Mousonturm in Frankfurt und die Junge Oper der Staatsoper Stuttgart leitete, sehr viele Gespräche führen. Derzeit läuft der Architektenwettbewerb, im Frühjahr 2023 soll es Ergebnisse geben.

Wobei nur ein Teil des Pina Bausch Zentrums neu entstehen wird. Neben dem dann sanierten Schauspielhaus, das 2012 geschlossen wurde, soll ein 5000 Quadratmeter großer Neubau entstehen, mit Produktionsräumen, aber auch mit einer großen zusätzlichen Bühne, die „von allen flexibel nutzbar sein soll“, so Milz. Denn das Tanzzentrum soll nicht nur dem Tanztheater Wuppertal und dem Pina-Bausch-Archiv als neue Heimat dienen, sondern auch ein internationaler Produktionsort und ein „Labor für partizipative Arbeitsformen“ für andere Künstler und die Bürger der Stadt sein.

Dramaturgin, Kuratorin und Dozentin Bettina Milz, die die Vorlaufphase des Wuppertaler Pina-Bausch-Zentrums koordiniert. Foto: Stadt Wuppertal

Das viersäulige Konzept stammt einst von Stefan Hilterhaus von PACT Zollverein in Essen. Besteht nicht die Gefahr der Konkurrenz – gerade mit PACT Zollverein und dem Tanzhaus NRW in Düsseldorf? Milz: „Diese beiden Orte für Tanz und Choreografie sind ein Alleinstellungsmerkmal im Tanzland NRW. Man muss sicher gucken, dass man Synergien entwickelt, konstruktiv zusammenarbeitet und sich nicht ins Revier kommt.“ Beides seien große, international renommierte Orte, aber sie sei stolz mit dem größeren Pina-Bausch-Zentrum „in eine ganz andere Dimension einsteigen zu können“. Bei der Auswahl der Gastkünstler müsse man sicher darauf achten, „nicht im fremden Garten zu räubern“, sagt Milz, die in Gießen Angewandte Theaterwissenschaften studiert hat.

NRW habe zwar eine der weltweit dichtesten Kulturlandschaften, ein Gutachten habe aber 2015 ergeben, dass NRW durchaus noch ein zusätzliches Angebot vertragen könnte. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die in ihrer Funktion schon Wuppertal besuchte, betont: „Gerade in Krisenzeiten braucht es solche Orte des künstlerischen Austauschs, die uns Raum geben zur Reflexion der eigenen Realität. Deshalb unterstützt der Bund dieses wichtige Vorhaben mit Mitteln aus dem Kulturetat.“ Nicht viele Kulturorte erhalten so ein Bekenntnis des Bundes, die Bayreuther Festspiele etwa oder die Documenta in Kassel gehören dazu.

Wobei der Bund in Wuppertal dezidiert nur die Baukosten beisteuert, nicht aber die Betriebskosten. Das zähe Verhandeln über sie hat wertvolle Jahre der Vorbereitung gekostet, denn ursprünglich sollte der Bauprozess früher starten und das Tanzzentrum 2019 eröffnen. Der Bund hat mit der Förderung der Baumaßnahme allerdings den entscheidenden Impuls gegeben. Stadt und Land werden sich die Betriebskosten teilen, so dass das Pina-Bausch-Zentrum ähnlich dem Düsseldorfer Schauspielhaus eine Landesinstitution sein wird.

Parallel zu Architekturwettbewerb und Bauprozess soll Bettina Milz nun die Idee eines Pina-Bausch-Zentrums erst einmal ohne Haus in die Welt und in die Köpfe tragen. Damit das nicht nur theoretisch bleibt, hat sie von Bund, Land und Stadt einen Vorbereitungsetat, der künstlerische Begegnungen ermöglicht. Nutzbar sind allerdings im ehemaligen Schauspielhaus nur das Foyer und die Wandelgänge – und der Vorplatz. Die sanierungsbedürftige Bühne lässt sich zurzeit nicht bespielen.