Ausstellung : Einfach mal in Farben schwelgen

Leverkusen Der Düsseldorfer Jörn Stoya zeigt in Leverkusen seine Bilder neben Yves Klein, Rauschenberg und Warhol.

Auch wer das nicht so sieht und die Schau allein als frühlingshaftes Lob der Farbe versteht, wird seine Freude daran haben. Denn wieder einmal zeigt sich, wie vorausschauend und gewinnbringend die frühen Direktoren dieses Museums Kunst erworben haben. Im ersten Saal verbinden sich zwei ungegenständliche, farbintensive Bilder von Stoya mit einem schwarzen Mobile des Amerikaners Alexander Calder und einem Gemälde von Yves Klein in dessen typischem Blau.

Stoya, einstiger Schüler von Gotthard Graubner an der Düsseldorfer Akademie, hat die meisten seiner in den zurückliegenden beiden Jahren entstandenen Bilder nicht eigens für diese Schau geschaffen, sondern sie so aus seinem Depot ausgewählt, dass ihre Farben sich in den Arbeiten der anderen Künstler wiederholen. Er arbeitet weder mit Ölfarbe noch mit Acryl, sondern mit Pigmenten. Das heißt, er kommt ohne Bindemittel aus. Seine durchweg ungemischten Farben werden auf dem Untergrund lediglich fixiert.