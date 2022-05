Sexuelle Gleichberechtigung : Brust raus

„Oben ohne“ ist erneut zum Politikum geworden, seit das Recht auf solche Textilfreiheit in einem Göttinger Bad erkämpft wurde. Um die nackte weibliche Brust gab es schon immer heftige Debatten.

Das Opfer der Göttinger Sanktionierungsmaßnahmen jedenfalls fühlte sich diskriminiert, zumal es sich selbst als non-binär bezeichnet, also sich weder dem männlichen, noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt: „Während ich an diesem Tag Hunderte (Männer-)Nippel sehen musste, wurden meine eigenen als Sexualmerkmal markiert und als nicht in Ordnung dargestellt“, hieß es in einem Statement. Genau so sahen es jedenfalls die Bademeister, die den Gast für eine Frau hielten.

Größere Beachtung durch den Vorgang dürfte dagegen die Initiative „Gleiche Brust für alle“ gefunden haben. Die will ihr Anliegen als eminent politisch verstanden wissen. „Das erste, was die meisten Kinder sehen, ist eine Brust. Wie kann es dann sein, dass diese in der Öffentlichkeit als nicht jugendfrei, als per se sexualisiert wahrgenommen wird?“, heißt es in einer entsprechenden Petition an die Grünen-Politikerin Annalena Baebock. Gleichbehandlung für alle Geschlechter garantierten schließlich Artikel 3 des Grundgesetzes und das Antidiskriminierungsgesetz. Ziel sei daher die Schaffung einer Regelung, die es allen Personen unabhängig vom Geschlecht erlaube, sich ohne Einschränkungen mit freiem Oberkörper zu bewegen. Mit einem Oben-ohne-Radkorso durch die Berliner Innenstadt hatte die feministische Bewegung bereits im Juli 2021 gegen die Kleiderordnung in den Parks der Hauptstadt demonstriert. Als Ausdruck politischen Protests zogen bereits am 22. April 1969 beim sogenannten „Busenattentat“ auf den an der Frankfurter Goethe-Universität lehrenden Philosophieprofessor Theodor W. Adorno drei Studentinnen in Hörsaal VI blank, weil er ihnen zu wenig selbstkritisch erschien. In jüngerer Zeit machte vor allem die feministische Gruppe Femen von sich reden, die in der Ukraine gegründet wurde und deren Markenzeichen provokative Oben-Ohne-Aktionen sind. So entblößten sich 2013 beim Besuch vom Wladimir Putin auf der Hannover Messe fünf Aktivistinnen vor dem russischen Präsidenten, von denen eine „fuck dictator“ auf ihren Körper gemalt hatte.