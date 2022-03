Uraufführung am Schauspielhaus : Im Weltraum sind fast alle nett

Düsseldorf Die Oper „Rückkehr zu den Sternen“ von Bonn Park und Ben Roessler wurde im Düsseldorfer Schauspielhaus uraufgeführt. Ein Wohlfühlstück in Zeiten des Krieges.

Termine Die nächsten Aufführung finden statt am 12. März sowie am 2. und 22. April.

Nach einer Zwischenmusik gibt der Vorhang eine zerklüftete Eislandschaft frei. Eine geheimnisvolle Macht hat die U.S.S. Wassong im 23. Jahrhundert mit ihren wenigen übrig gebliebenen Erdbewohnern an Bord in den Orbit eines anderen Planeten gezwungen. Die Mannschaft besinnt sich auf die humanen Werte, die das Vorbild „Star Trek“ (anders als „Star Wars“) ihr eingibt, und dank Besonnenheit, Zuversicht und guter Beobachtungsgabe gelingt die Begegnung mit den weiß-grünlichen Außerirdischen samt Eiskönigin, obwohl unterschiedliche Lebensverläufe aufeinanderprallen. Denn die Angehörigen der Eisfraktion werden nur 40 Jahre alt und entwickeln sich dann zurück an die Mutterbrust – beim riesigen weißen Eismonster Niesel (Florian Claudius Steffens) noch schwerer vorstellbar als bei seinen normalwüchsigen Landsleuten. Allesamt tanzen sie zauberhaft zusammen mit Mitgliedern des Ensembles „tanzraum benrath“ über die Bretter. Nur einmal gibt es einen Eklat. Als der Doktor die von Natur aus gefühllose Wissenschaftsoffizierin behandelt, lädt die sich auf einmal mit Temperament auf, beschimpft wüst die Umstehenden, wird dann aber vom Arzt in die beruhigende Sphäre der Gefühlstaubheit zurückversetzt.

In Erinnerung bleiben von diesem Abend vor allem die wandlungsfähige Rosa Enskat als Wissenschaftsoffizier, Lea Ruckpaul als geistesgegenwärtiger Erster Offizier und Kilian Ponert als Doktor in einem Wohlfühlstück, das elegant am Rande des Kitsches entlangschippert. Am Ende tanzen Bewohner beider Welten harmonisch zwischen Boden und Bühnenhimmel auf und ab, violett beschirmt, in scheinbar nackter Glückseligkeit und untermalt von den betörenden Klängen des aus Studierenden der Schumann-Hochschule bestehenden Orchesters.