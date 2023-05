Bücherbummel und Literaturtage Schöner lesen in Düsseldorf

Vielleicht wäre der Bummel längst so etwas wie eine literarische Resterampe, hätte man ihn vor mehr als zehn Jahren nicht noch mit den Literaturtagen garniert. Die Position des literarischen Platzhirsches in NRW hatte man in der Zwischenzeit zwar fast wehrlos an Köln abgegeben, wohin seit 22 Jahren die Lit.Cologne tausende Literaturfans lockt. Doch haben die Literaturtage das traditionsreiche Bücherfest zumindest in die Gegenwart bugsiert. Dass das 30-seitige Programmheft des Bücherbummels mit der ganzseitigen Anzeige einer Kölner Brauerei schließt, hat vor diesem Hintergrund fast schon eine selbstironische Note.