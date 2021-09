Sehenswert: „Die Physiker“ am Düsseldorfer Schauspielhaus : Die Heimsuchung der alten Dame

Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt mit Cathleen Baumann, Kilian Ponert und Rainer Philipp (v.l.). Unter ihnen die Bilder der ermordeten Krankenschwestern. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Das war eine spannende Premiere: Dürrenmatts „Die Physiker“ bleiben in der Regie von Robert Gerloff eine schaurige Komöde unserer Zeit.

Wer Dürrenmatts „Physiker“ – diese von ungezählten Abi-Jahrgängen durchgenudelte Komödie – noch auf die Bühne bringt, muss schon etwas Besonderes im Schilde führen. Und so darf sich zu Beginn erst einmal Lila-Zoé Krauß am Synthesizer effektvoll austoben, während auf drei hohe Podeste kurze Spots projiziert werden. Unter anderem sind Kaninchen in Laborkäfigen zu erleben. So grell dieses Intro auch ist, es ist keine billige Anbiederei an vermeintlich Zeitgenössisches, also sehr oft multimediales Kurzweiltheater.

Der Prolog führt in ein Stück ein, das mittlerweile 60 Jahre auf dem Buckel hat und mit seinem Kassandraruf zu den Gefahren wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Verdacht geraten könnte, Theater wieder zu einer moralischen Anstalt machen zu wollen. Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) hat solchen Rezeptionsfallen vorgebaut, indem er das Brisante kurzerhand zur Komödie machte und programmatisch erklärte, dass ein Drama über die Physiker paradox sein müsse und nur im Paradoxen die Wirklichkeit erscheine.

Szene aus „Die Physiker“ mit (v.l.) Claudia Hübbecker, Thiemo Schwarz, Cathleen Baumann, Kilian Ponert, Rainer Philippi. Foto: Thomas Rabsch

Info Für nächsten Aufführungen nur noch Restkarten Regie Robert Gerloff; zuletzt inszenierte er „Der überaus stareke Willibald“ und im Kleinen Haus die Uraufführung von „Gott“ von Ferdinand von Schirach. Choreografie Zoë Knights Bühne und VideoMaximilian Lindner Kostüm Nina Kroschinske Live-Musik Lila-Zoé Krauß alias L Twills Dramaturgie Robert Koall Dauer 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause Termine 25.,26.9.; 10.,15., 25.10. (zum Teil nur noch Restkarten) Karten unter Tel. 0211-369911; montags bis freitags 12 bis 17 Uhr

Und darum geht’s: In einer von Dürrenmatt so bezeichneten „Irrenanstalt“ leben drei scheinbar Geistesgestörte. Der eine hält sich für Newton, der andere für Einstein, der dritte schließlich ist der (tatsächlich fiktive) Physiker Möbius, der im Besitz der Weltformel ist und diese wie auch sich selbst zum Schutz für alle Welt versteckt hält. Alle drei bringen zur Wahrung ihrer eigenen Geheimnisse das betreffende, in Kampfsportarten auffallend bewährte Pflegepersonal um die Ecke, und die Gründe dafür sind mannigfaltig. Hinter Einstein und Newton stecken nämlich die Geheimdienstler Eisler und Kilton, die sich im Auftrag ihrer Länder an Möbius ranzumachen versuchen. Und doch haben am dicken Ende alle Drei die Rechnung ohne die Chefin des irren Hauses gemacht: ohne Doktor Mathilde von Zahnd. Sie hat die Agenten längst durchschaut, die Weltformel kopiert und mit ihr einen Weltkonzern begründet. Wobei Mathilde von Zahnd schon so unheilvoll klingt wie Dürrenmatts Claire Zachanassian. So endet die Komödie mit einer Art Heimsuchung der alten Dame.

Vor sechs Jahrzehnten war das Stück natürlich brandaktuell. Die atomare Bedrohung beherrschte die Menschen in Ost und West. Das Zerstörungspotenzial der Wissenschaften erschien grenzenlos. 2021 sind wir da schon ein paar Schritte weiter und quasi in einem Stadium der Vor-Apokalypse eingetreten. Eine Rettung des klimakollabierenden Planeten scheint von Jahr zu Jahr unwirklicher zu werden; die Hoffnung richtet sich allein auf mildernde Umstände.

Szene mit Thiemo Schwarz und Claudia Hübbecker. Foto: Thomas Rabsch

Sind die „Physiker“ also von der Gegenwart überholt und zum Zeitstück verkommen? Regisseur Robert Gerloff gelingt es sogar mit einer werktreuen Fassung ohne Gentechnik- und KI-Verweise, dieser Farce das Grauen zu bewahren. Auf steriler Bühne mit den drei großen Projektionsblöcken agieren die Schauspieler in weißer Kleidung, das Licht kommt ausschließlich von oben und der Seite, die Film- und Bildsequenzen begleiten wie Subtexte das Geschehen, und der digitale Sound mit sphärischen Gesängen liefert dazu den notorisch fatalen Sirenengesang.

Das ist kein allzu dankbares Setting für Schauspieler. Das überschaubare Ensemble muss sich – zum Teil in Doppelrollen – den Raum erst erobern. Dann aber spielt es nach Herzenslust. Claudia Hübbecker reklamiert als Mathilde von Zahnd souverän und hochmütig Irrenhaus und Bühne für sich; Cathleen Baumann und Rainer Philippi karikieren Einstein und Newton authentisch hingebungsvoll, Thiemo Schwarz nimmt man den Pfleger-Grobian und derangierten Kriminalinspektor (sorry) glaubhaft ab, Fnot Taddese wird als Krankenschwester Monika zum bedauernswerten Mordopfer, und Kilian Ponert ist so schlaksig, naiv und dennoch haltungsstark, wie ihn sich vielleicht auch Dürrenmatt gewünscht hätte.

Claudia Hübbecker als Mathilde von Zahnd. Foto: Thomas Rabsch

Die Anstalt der Irren kommt nie zur Ruhe, und die Frage bleibt zurecht ungeklärt, wer eigentlich die Verwirrten sind. Dazu gehören dann auch Slapsticks mit zunehmender Wirkung. Wenn etwa der Anstaltsname „Les Cerisiers“ immer nur flüsternd zum Publikum gesprochen wird, als werde mit ihm ein Geheimnis verraten. Der Name wird so zum Ominösen. Es ist zudem das kleine Wasserzeichen von Robert Gerloff, der schon bei der Eröffnungspremiere in der Uraufführung des Willi-Fährmann-Stücks an diesem Stilmittel Gefallen fand.