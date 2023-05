Die King’s Singers in der Tonhalle Eine vokale Charme-Offensive

Mit Schneewittchen öffnen sie die Trickfilmkiste von Walt Disney. „Someday my prince will come“ singen die sechs Herren der weltberühmten King’s Singers, die ihre Stimmen im jüngsten Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle zu einer einzigen verschmelzen lassen. Bei so viel Süße ist Kitsch-Gefahr gegeben. Aber die Kunst dieser Vokalformation segelt meilenweit über alle Niederungen hinweg.