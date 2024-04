Art Düsseldorf Eine Kunstmesse mit großen Namen

Der Art Düsseldorf eilt der Ruf voraus, Düsseldorf sei eine reiche Stadt mit vielen VIP’s, die vernarrt in die Kunst sind und gern dafür ihr Geld anlegen. In der Galerie Ludorff an der Königsallee sind vor allem die alten Herren unter den Künstlern recht teuer. Wer das Nagelbild „Wind" des 94-jährigen Günther Uecker erwerben will, muss 2,2 Millionen Euro zahlen. Das seien amerikanische Verhältnisse, erklärt ein Kollege, der für die Nagelei in kleinerem Format immerhin auch 700.000 Euro fordert. Das Tollste aber ist ein simpler Offsetdruck der „Kerze" von Gerhard Richter für 39.000 Euro in einer extrem hohen Auflage. Aber auch andere Händler setzen auf Richter und hoffen auf eine Viertel Million Euro für kleine Aquarelle pro Stück.