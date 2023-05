Kubanische Filmtage in der Black Box Glanz und Elend in Havanna

Bereits am 19. Mai ist ab 19 Uhr der Regisseur Gerardo Chijona zu Gast in der Black Box, um seine schwarze Komödie „Oscuros Amores“ („Düstere Liebe“) vorzustellen, der Geschichten aus dem Nachtleben Havannas erzählt und gleichzeitig eine Hommage an den kürzlich verstorbenen Altmeister des kubanischen Kinos Tomás Gutiérrez ist. Im Anschluss zeigt die Black Box ab 21 Uhr die inzwischen zum Klassiker über einige der bekanntesten Musiker Kubas gewordene Dokumentation von Wim Wenders aus dem Jahr 1999: „Buena Vista Social Club“. Der Schauspieler Yasmany Guerrero stellt am 21. Mai ab 17 Uhr seine erste Regiearbeit „La vista gorda“ vor.