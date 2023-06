„Figuring Age“ beim Impulse-Festival Tanzen gegen das Vergessen

Irén Preisich, Éva E. Kovács und Ágnes Robozt waren Wegbereiterinnen. Pionierinnen des Modern Dance in ihrer Heimat Ungarn und darüber hinaus. Die in Berlin und Budapest lebende ungarische Tänzerin Boglárka Börcsök verneigt sich vor ihren Kolleginnen mit einer ganz besonderen Performance, die sie zusammen mit dem Filmmacher Andreas Bolm entwickelt und realisiert hat. In „Figuring Age“ werden Preisich, Kovács und Robozt wieder lebendig. Andeas Bolm hat sie in ihrem jeweiligen Zuhause besucht. Die inzwischen verstorbenen Tänzerinnen waren zu diesem Zeitpunkt bereits um die 100 Jahre alt und nur noch eingeschränkt in ihren Bewegungen. Boglárka Börcsök schlüpft für ihre Performance in die Körper der drei Künstlerinnen und macht sie so für das Publikum im Grabbesaal des K20 wieder lebendig.