Neue Folge des Aufwacher-Podcasts „Um Gottes Willen!“ : Eine neue Heimat als Priester

Düsseldorf Andreas Sturm ist der erste Generalvikar in Deutschland, der aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist. Weil er Mensch bleiben und seinen Glauben bewahren wollte, wie er in der neuen Folge unseres Aufwacher-Podcasts „Um Gottes Willen!“ erzählt.

Andreas Sturm ist ein Seelsorger, dessen Lebensweg vorgezeichnet schien: Als Generalvikar war der 47-Jährige als zweiter Mann im Bistum Speyer oben in der Hierarchie der katholischen Kirche angekommen. Glänzende Aussichten für eine große Karriere! Die aber hatte Sturm immer weniger im Blick. Vielmehr plagten ihn Zweifel, ob er, was er in seinem Amt Tag für Tag verrichtet und was er jungen Menschen in der Kirche predigt, richtig ist und es vertreten kann. Das konnte er immer weniger in einer Kirche, die seiner Überzeugung nach viele Menschen nicht ernstnimmt und ausschließt: Frauen zum Beispiel, die kein Weiheamt bekleiden dürfen, homosexuelle Paare, die nicht gesegnet werden, Geschiedene, denen die Eucharistie verweigert wird.