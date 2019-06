Landeszentrale für politische Bildung : Theater zur Würde im Digitalen

Im NRW-Forum beschäftigt sich eine Performance mit Artikel 1 des Grundgesetzes.

Im NRW-Forum ist nun eine Performance mit dem Titel „Humarithm“ zu sehen. Ihr Thema ist der Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Robert-Bosch-Stiftung geht die Gruppe „HeartWire“ der Frage nach: „Was bedeutet Würde eigentlich?“ Mit ihrem Stück wollen Anna Mauersberger und Anselm Sellen den Begriff körperlich erfahrbar machen. Hierzu haben sie sich ein künstliches Wesen ausgedacht und es „Huma“ genannt. Die Kunstfigur ist dem Menschen in fast allen Bereichen überlegen, nur in der Gefühlswelt nicht. Das kennt man aus zahlreichen Science-Fiction-Werken. Im Unterschied dazu werden die Zuschauer jetzt Teil des Spiels.

Den Anfang der Performance macht Doña Julieta (Robin Grooch). Sie erscheint auf einem Screen und erklärt, dass sie in der digital bestimmten Welt nach „Humanismus“ sucht. Hierbei stellt sie die körperlose „Huma“ vor, nach dem Motto: „Huma trifft Humane“. Und sie lädt die Anwesenden ein, sich an der endgültigen Vermenschlichung Humas zu beteiligen. Menschsein, so die erhaben wirkende Dame, sei eben nicht nur „Ich denke, also bin ich“, sondern auch „Ich fühle, also bin ich“.