Neue Ausstellung im Düsseldorfer Heine-Institut Eintauchen in Dieter Fortes Lesewelten

Der erste Raum beschreitet Fortes Lebensweg in etwa bis zur Veröffentlichung des Theaterstücks „Martin Luther & Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung“. Es blieb lebenslang sein erfolgreichstes, wenngleich zeitweise umstrittenes Werk. Dieser literarische Erfolg war bei jemandem, der mit Lungentuberkulose aus dem Krieg gekommen war, nicht vorhersehbar. In einem handschriftlichen Lebenslauf von 1957 drückte der 22-Jährige den bescheidenen Wunsch aus, „im Behördendienst zu arbeiten.“ Damals musste Forte häufig Sanatorien aufsuchen und rieb sich an deren strengem Reglement: „Von 13 bis 15 Uhr Bettruhe und generelles Sonnenverbot.“ Trost bereitete ihm die Jazzmusik. In einer Nische hört man „Tea for two“ von Thelonius Monk.