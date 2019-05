Nachruf : Büchermensch mit Bodenhaftung

Bruno Kehrein, der Verleger des Grupello-Verlags. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Im Alter von 67 Jahren ist jetzt der Verleger Bruno Kehrein gestorben. Sein Grupello-Verlag wurde zum Sprungbrett für viele Lyriker.

Von Lothar Schröder

Büchermenschen nennen sich viele. Bruno Kehrein war einer. Durch und durch, wie man so sagt; und übermütig den düsteren Prognosen trotzend zum Untergang des Abendlandes wie auch der Buchkultur. Sein verlegerisches Motto war darum auch eine Art Lebensmotto: „Schöne Bücher für kluge Leser!“ hieß es. Am vergangenen Freitag ist der Düsseldorfer Verleger Bruno Kehrein im Alter von 67 Jahren gestorben, nachdem er bereits am Ostersonntag einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Bruno Kehrein war kein Büchermensch, wie sich ihn manche vorstellen. Also ein bisschen weltfremd und eigenbrötlerisch. Solche Klischees trafen auf den umfänglich gebildeten und eloquenten Verleger nicht zu. Man traf ihn ebenso bei den Jonges wie im Stadion der Fortuna – und zwar als Inhaber einer Dauerkarte. Das war für ihn kein Kontrastprogramm zu seiner Arbeit, im Gegenteil, weil nach seinen Worten „alles, was Menschen interessiert, sich in Büchern spiegelt“.

Bruno Kehreins Grupello-Verlag – der seinen Namen halb dem Barock-Bildhauer Gabriel Grupello und halb der Verlagsanschrift an der Grupello Straße verdankt – wird gern als eine Art Heimatverlag verbucht. Das hat zu tun mit dem ersten Werk, das er 1990 im neuen Verlag herausbrachte: „Düsseldorf und seine Bauten“, ein Reprint aus dem Jahre 1904. Auch in den Folgejahren spielte Düsseldorf im Programm eine große Rolle. Darin finden sich so viele Veröffentlichung zu Heinrich Heine, dass in der Stadt schon gewitzelt wurde, er werde wohl bald Heines Hamburger Urverleger, den legendären Julius Campe, eingeholt haben.

Über die Bezeichnung des Heimatverlages hätte Kehrein vielleicht nur den Kopf geschüttelt. Nicht aber, weil das ganz und gar falsch gewesen wäre, sondern weil er selbst solche Kategorien für vollkommen unerheblich hielt. „Heimatverlag“ ist für ihn nie eine Beleidigung gewesen. So habe die Provinz seiner Einschätzung nach ihre Zweit- und Drittklassigkeit längst verloren. „Die Globalisierung führt zur Aufwertung des Regionalen.“

Und sie hat dem Verlag gute Dienste erwiesen in wirtschaftlich rauen Zeiten der Buchbranche. Das waren die sogenannten Quiz-Boxen mit kleinen Frage- und Antwortkärtchen zu Persönlichkeiten, vor allem aber zu Regionen und Städten. Das Format war ihr Markenzeichen – kleine Schmuckkästchen wie beim Juwelier –, und die hohe Qualität ihr Gütezeichen. Quizboxen zu Heine, Düsseldorf und den Niederrhein, zu Köln und Hamburg wurden zum Verkaufsschlager in manchmal fünfstelliger Auflagenhöhe. Rund 100 Boxen finden sich heute im Verlagsprogramm.

Der aus dem Hunsrück stammende Kehrein hatte sich nicht nur mit seinem Studium in Frankfurt und Berlin das intellektuelle Rüstzeug fürs Büchermachen angeeignet, sondern hatte mit dem Volontariat bei Wagenbach auch das Kaufmännische gelernt. „Der Verleger ist in erster Linie Kaufmann. Das gibt Sicherheit für die Autoren“, sagte er.

So viel er auch zur Stadt und zur Stadtgeschichte publizierte, sein Verdienst war besonders die Förderung der Lyrikszene. Die hätte es ohne Kehrein vielleicht auch gegeben, doch mit ihm und seinem Verlag fand sie ein formidables Sprungbrett in die Öffentlichkeit. Alexander Nitzberg – zwischenzeitlich auch Lektor des Verlags – publizierte bei ihm, Peter Sendtko, Saskia Fischer und Ferdinand Scholz, aber auch Heinz Czechowski, Joachim Klinger, Peter Stallecker, Tatjana Kuschtewskaja, Wolfgang Reinke und in Übersetzung auch die große Anna Achmatowa. Unglaublich, welche Schätze Bruno Kehrein gehoben hat und aus eigener Begeisterung unters Volk brachte. Bruno Kehrein hat einfach immer an das Buch geglaubt, an die Kraft der Poesie.