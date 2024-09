Ilaria Lanzino inszeniert „Nabucco“ an der Rheinoper Tyrannen ändern sich nicht über Nacht

Mit 15 Jahren begann Ilaria Lanzino in Chören zu singen und absolvierte in Lucca eine Gesangsausbildung. Eher aus Spaß, eine Karriere strebte sie nicht an. „Obwohl ich theatralisches Talent besitze“, lässt sie wissen. Da sie viele Arien auswendig kann, springt sie in ihren Inszenierungen schon mal für jemanden ein. Oder sie teilt ihre Regieanweisungen singend mit. Zunächst aber studierte sie Germanistik in Venedig. Ins Deutsche ist sie ganz vernarrt. „Die Sonne geht auf, wenn ich Deutsch höre. Eine superkreative Sprache voller Klarheit und Klang.“ Ein Praktikum im Studium weckte in ihr die Lust, sich der Regie zuzuwenden: „Ich war entflammt für deutsche Dramen und suchte eine Brücke von der Literatur zur Musik.“ Das klappte wie am Schnürchen. Nach Hospitanzen und Regieassistenzen, beides auch an der Rheinoper, vertraute man ihr bald die erste Regie an. Seit 13 Jahren arbeitet Ilaria Lanzino im deutschsprachigen Raum, glücklich, die zwei Welten verbinden zu können, die sie liebt.