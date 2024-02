Konzert in Düsseldorf und neue CD Igor Levit und die Wahnsinnige am Meer

Das Faszinierende an dem Pianisten Igor Levit ist, dass seine Tage stets 26 Stunden zu haben scheinen. Die zwei überzähligen Stunden nutzt er, um am Weltgeschehen teilzunehmen, politische Kommentare zu formulieren und neue Werke zu sichten, die beim normalen täglichen Training nicht im Zentrum stehen. Levit ist ja insofern ein Phänomen, dass er auch einer der fleißigsten Einspringer in der Branche ist. Sagt irgendwo bei einem wichtigen Konzert oder gar Festival ein pianistischer Top-Star ab, darf man darauf wetten, dass Igor Levit als Ersatzmann das Vakuum füllt. Sofern er an dem Abend nicht selbst ein Konzert gibt.