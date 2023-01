Doku über die Abbey Road Studios Der magische Ort der Rockmusik

Die Szene muss man sehen, wie der alte Elton John in den Abbey Road Studios sitzt und sich an sein jüngeres Ich erinnert. Er habe an diesem heiligen Ort in den 1960er-Jahren als Sessionmusiker Geld dazu verdient, sagt er, und als er das erste Mal durch die Tür getreten sei, habe er den Duft von Angst gerochen: So viele musikalische Großtaten hätten hier ihren Anfang genommen. Die Furcht verflüchtigte sich rasch, sie wich purem Glück, denn es war der Tag, als die Beatles „Hey Jude“ probten. Elton John, den die meisten damals noch als Reginald Kenneth Dwight kannten, sah also heimlich zu, wie Paul McCartney am Piano saß und dieses schöne Lied spielte. „Dein Dad“, sagt der inzwischen 75 Jahre alte Superstar zu der Regisseurin dieses Films, „hat mir eine Menge Freude gemacht in meinem Leben. Und er hat keine Ahnung, was er für mich bedeutet.“