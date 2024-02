„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (K)ein Engel im Dschungel

Dann der Aufschrei. Lucy springt der überrascht bis konsterniert wirkenden Sonja Zietlow an den Hals. Später irrlichtert sie durch das Camp, ruft „Mami“ und hebt die Hände zum Himmel für ihre verstorbene Mutter. Ihren Band-Kolleginnen soll sie vor ihrer Reise in den Dschungel versprochen haben, dass sie sich nicht für sie fremdschämen brauchen. Dieses Versprechen hat sie gehalten. Lucy kümmerte sich (mit Felix von Jascheroff, nur netter) um die Logistik im Camp. Sie trat furchtlos in den Prüfungen an und hatte ein offenes Ohr für alle. Und dennoch gestand sie im Dschungel. „Ich habe so selten im Leben das Gefühl, dass ich etwas verdient habe.“ Das berührte.