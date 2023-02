Nach Hundekot-Attacke in Hannover Suspendierter Ballettchef entschuldigt sich bei Kritikerin

Die Staatsoper Hannover hatte den Choreografen am Montag mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Nach Angaben des Opernhauses war bei der Premiere des Tanzstückes „Glaube - Liebe - Hoffnung“ am Samstagabend ein Streit zwischen ihm und der Kritikerin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), Wiebke Hüster (57) eskaliert. Die FAZ berichtete, Goecke habe sich der Journalistin in den Weg gestellt und ihr Gesicht mit Tierkot traktiert. Die Oper erklärte daraufhin, Goecke habe durch seine impulsive Reaktion gegen alle Verhaltensgrundsätze des Hauses verstoßen. Hüster erstattete Anzeige.