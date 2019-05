Nachruf : Entwickler der Uhr am Rheinturm gestorben

Düsseldorf (kl) Der Düsseldorfer Künstler Horst H. Baumann ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb er am vergangenen Freitag nach langer Krankheit. Dies teilte seine Familie mit.

Bekannt war Baumann für Arbeiten mit besonderer Leuchtkraft, so auch in Düsseldorf. Hier ging 1981 seine Installation „Lichtzeitpegel“ in Betrieb, eine Dezimaluhr, die bis heute am Rheinturm angebracht ist. Die aus 39 Lichtpunkten bestehende Arbeit zeigt sekundengenau die Uhrzeit an. Wenn man sie denn zu lesen weiß: Im oberen Bereich des Turms werden in zwei Blöcken die aktuelle Stunde angegeben, darunter (in Zehner- und Einerschritten) Minuten und Sekunden. Die Uhr wird als größte ihrer Art im Guinness-Buch der Rekorde geführt.