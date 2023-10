Horror-Ausstellung im Kunstpalast Tot und erregt

„Man fragt sich, was passiert ist“, kommentiert Kuratorin Westrey Page die Skulptur aus dem Jahr 2004. Das Phänomen einer postmortalen Erektion gibt es in der Realität: Vor allem wenn ein Mann in hängender Position stirbt, kann es vorkommen, dass das Glied steif ist, weil das Blut nicht mehr im Körper verteilt wird, sondern sich dort sammelt. „Der Tod wird auf eine Art und Weise gezeigt, die zum Teil realitätsgetreu sein kann, aber auch sehr unromantisch ist“, sagt Page über den „Mann mit Ständer“. Das stehe in direktem Gegensatz zu dem schönen Bild des Todes, der im Prolog der Ausstellung zu sehen sei.