Hornmusik der Wiener Klassik : Von Rosamunde Pilcher zurück zu Beethoven

Das Horn gilt als romantisches Wehmutsinstrument. Doch auch die Komponisten der Klassik brachten es herrlich zum Klingen. Eine neue CD beweist es.

Der Philosoph Theodor W. Adorno schrieb oft und kenntnisreich über Musik. Von Tuten und Blasen hatte er tatsächlich Ahnung. Doch über die wohl berühmteste Horn-Melodie des Orchesterrepertoires, die sich im langsamen Satz von Tschaikowskis 5. Symphonie e-Moll aussingt, schrieb er irgendwie unzuständig, es handle sich um „Kitsch“. Zur Begründung listete er seine Assoziationen auf: „Sonnige Mondnacht (!) an der Krim , Garten des Generals, helle Wolken, Bank unter Rosen“. Kann man so schreiben. Kann man aber auch ganz anders werten – nämlich psychologisch, als Ruhe vor der Sturm.

Jedenfalls ist das Horn womöglich das romantische Instrument schlechthin, und noch heute spielt es eine Rolle als Stimmungsmacher, wenn bei Rosamunde Pilcher junge, verwirrte Liebende auf den Felsenklippen von Cornwall ihre ersten Küsse austauschen. Es intoniert die Waldeinsamkeit, protzt bei der Hubertusjagd, es stimmt die heroischsten Momente in Wagners „Ring“ an.

Hornisten wissen allerdings, dass das Horn ein sensibles Instrument ist, weil die Töne mitunter nicht ordentlich ansprechen und kieksen, also mehr oder weniger zart detonieren. In Bachs h-Moll-Messe spielt der Hornist nur in einer einzigen Arie mit, die es allerdings in sich hat. Wenn er die versemmelt, hat er in diesem Konzert keine Gelegenheit zur Rehabilitation mehr.