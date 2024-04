„Ein Traum wird wahr“ Hollywood-Stern für Starpianist Lang Lang

Der weltberühmte Pianist Lang Lang ist in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt worden. Der 41-Jährige gebürtige Chinese enthüllte am Mittwoch (Ortszeit) den 2778. Stern auf dem „Walk of Fame“. Ein Traum sei damit wahr geworden, sagte Lang Lang in seiner Dankesrede. Nun sei er neben Klassik-Stars wie Vladimir Horowitz und Arthur Rubinstein verewigt. Er erinnerte an seine Anfänge am Klavier in China mit zwei Jahren und an seinen Umzug in die USA als 14-jähriger Schüler. Musik würde die Welt verbessern, sagte Lang Lang. Er wolle diese Gabe mit allen teilen und vor allem junge Menschen dazu inspirieren, ein Instrument zu spielen.