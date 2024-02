Ehrung für CD der „Missa Sacra“ Jury ehrt den Düsseldorfer Schumann

In der Laudatio von RP-Musikredakteur Wolfram Goertz, der Mitglied der Chorjury ist, heißt es: „Der famose Schwedische Rundfunkchor blickt nach Düsseldorf und legt Robert Schumanns späte ,Missa sacra’ vor (in der Fassung für gemischten Chor, Solisten und Orgel). Unter der Leitung seines Chefdirigenten Kaspars Putnins gelingt ihm die Verwandlung von vermeintlicher Handwerkskunst in hochexpressive Intensität. Wer immer glaubte, Schumann habe hier allenfalls holzgetäfelt komponiert, wird eines Besseren belehrt. Das ,Kyrie‘ hat etwas unfassbar Mysteriöses, das ,Gloria’ protzt nicht mit aufgesetztem Überschwang, sondern ersteht feierlich. Die Zartheit des ,Sanctus’ ist nicht von dieser Welt.“