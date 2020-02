Festivalvorschau : Machtfragen bei den Ruhrfestspielen

Ein Abend bei den Ruhrfestspielen 2020 wird die Deutschlandpremiere von „Tao of Glass“ von Philip Glass und Phelim McDermott sein. Die Festspiele beginnen traditionell am 1. Mai. Foto: Tristram Kenton

Recklinghausen Die zweite Ausgabe des Festivals in Recklinghausen unter Olaf Kröck beschäftigt sich mit „Macht und Mitgefühl“. Stars wie Lars Eidinger und Sophie Rois kommen.

Spielstätten Wenn im Text nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im großen oder kleinen Saal des Ruhrfestspielhauses in Recklinghausen statt an der Otto-Burrmeister-Allee 1.

Literaturnobelpreisträger Beide aktuell mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Autoren spielen eine Rolle im neuen Programm: Olga Tokarczuks Roman „Die Jakobsbücher“ (21.-23. Mai) kommt in einer Theateradaption des Warschauer Teatr Powszechny, das mit sehr großem Ensemble anreist und in seiner polnischen Heimat mit der rechtsnationalen polnischen Regierung zu kämpfen hat. Aus dem Berliner Ensemble kommt außerdem das Solo „Selbstbezichtigung“ (1. und 2. Juni) aus Peter Handkes Frühwerk, das Regisseur Dušan David Pařízek mit Stefanie Reinsperger erarbeitet hat.

Tanz Zuletzt war sie im Ruhrgebiet regelmäßig als Gast von Johan Simons‘ Ruhrtriennale zu erleben: Jetzt kehrt die große Choreographin Anne Teresa De Keersmaeker mit einer spektakulären Arbeit im Ruhrfestspiele-Programm zurück. In „Rain (live)“ (3. und 4. Juni) tanzt ein großes Ensemble zu den live gespielten, pulsierenden Klängen von Steve Reichs „Music for 18 Musicians“. In verschiedenen Bearbeitungen wird Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ eine Rolle spielen: Die südafrikanische Tänzerin und Choreographin Dada Masilo hat den Klassiker als „The Sacrifice (Das Opfer)“ (20. und 21. Mai) neu geschrieben. Als Weltpremiere „Sacre“ (12.-14. Mai im Theater Marl) der australischen Gruppe Circa Contemporary Circus spielt es im Bereich Neuer Zirkus eine Rolle. Und die Herner Kompanie Renegade zeigt es als urbanes Hip-Hop- und Straßentanz-Solo „Robozee vs. Sacre“ (12. und 13. Mai in der Halle König Ludwig 1/2).