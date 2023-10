Die Stadt als Friedhof Rettet Venedig!

Info

Direktorin Die Komponistin Lucia Ronchetti, 1963 in Rom geboren, ist Professorin für Komposition am Conservatorio di Musica in Salerno. Swit 2021 leitet sie die Musiksparte der Biennale in Venedig. Von Ronchetti ist an der Deutschen am Rhein in Düsseldorf derzeit die Oper „Das fliegende Klassenzimmer“ zu sehen.

Festival Die Biennale, das „67. Festival Internazionale di Musica Contemporanea“ endet am 29. Oktober. Unter anderem erklingt das Orgelwerk „The Hermetic Organ“ von John Zorn.

wwww.labiennale.org