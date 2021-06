Überspanntheit vieler Diskussionen : Warum die Nerven blank liegen

Meinung Düsseldorf Manche Menschen sind hochsensibel, die Reizüberflutung macht ihnen zu schaffen. Doch Überempfindlichkeit kann auch zum sozialen Phänomen werden. Zumindest würde das einige Entwicklungen der Gegenwart erklären.

Menschen, die ungewöhnlich stark auf alle möglichen Reize in ihrer Umgebung reagieren, werden in der Psychologie als hochsensibel bezeichnet. Das ist zwar keine Krankheit, kann für die Betroffenen aber eine so starke Belastung sein, dass es den Alltag schwer macht. In jedem Fall ist Überempfindlichkeit ein Phänomen der reizüberfluteten Gegenwart. Und die extreme Dünnhäutigkeit scheint nicht nur Individuen zu betreffen, sondern kann auch auf die allgemeine Stimmungslage übergehen.