Ausstellung : Hitlers willige Designer

Design im Dritten Reich miteinem Poster zu den Olympischen Spielen in Berlin 1936. Foto: Museum NL/Museum

‚s-Hertogenbosch Das Erscheinungsbild des „Dritten Reichs“ war das Ergebnis strenger Gestaltungsarbeit. Eine Ausstellung in ‚s-Hertogenbosch gibt Einblick.

Aus gutem Grund waren die Leihgeber nicht daran interessiert, ihre Stücke selbst zu einer Ausstellung zu vereinen. Weder das Deutsche Historische Museum in Berlin noch das Münchner Stadtmuseum wollten Gefahr laufen, rechtsradikales Publikum anzulocken. Doch für die Ausstellung „Das Design des Dritten Reichs“ im südniederländischen ‚s-Hertogenbosch rückten sie und andere Sammlungen bereitwillig heraus, was in ihren Depots lagerte: die monströse Anrichte, die sich Hitler für die Reichskanzlei bestellt hatte, Fotografien und Filme von Massenkundgebungen, Skulpturen von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker, Stahlhelme und Gewehre.

Timo de Rijk, Direktor des Design-Museums in Hieronymus Boschs Geburtsstadt, lässt als Kurator von vornherein keinen Zweifel daran, was er mit seiner Ausstellung bezweckt: offenzulegen, wie das „Dritte Reich“ auch in seinem Erscheinungsbild nichts dem Zufall überließ, von der aggressiven Plakatgestaltung bis zur Architektur der Konzentrationslager mit ihren Krematorien, dem elften und letzten Kapitel des Rundgangs im Halbdunkel.

Info Ticketverkauf über die Website Anfahrt Das Design Museum Den Bosch liegt direkt in der gleichfalls sehr sehenswerten Altstadt von ‚s-Hertogenbosch.

Von Düsseldorf aus dauert die Anreise ungefähr anderthalb Stunden.



Öffnungszeiten Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag zwischen elf und 17 Uhr geöffnet; die Ausstellung dauert bis 19. Januar 2020. Eintrittspreise Ein Standardticket kostet zehn Euro.

Bis einschließlich 18 Jahren ist der Zugang zur Ausstellung unentgeltlich. Ticketverkauf Eintrittskarten werden im Internet unter www.designmuseum.nl verkauft. Besucher reservieren dabei ein Besuchsdatum und die Anfangszeit. Das Ticket bietet Zugang von der Anfangszeit bis 30 Minuten danach.

Das Design des „Dritten Reichs“ – so stellt sich dabei heraus – ist zielgerichtet im Sinne der Ideologie und zugleich widersprüchlich in seinen Wirkungsbereichen. Es verband eine seltsame Rückwärtsgewandtheit zu antiker Klassik, zu Germanentum und einem biedermeierlichen Familienideal mit einer Vergötterung moderner Technik und wissenschaftlich unhaltbaren Theorien wie der Rassenlehre. Für alles fand es Formen, die die Betrachter überwältigen sollten.

Dem wirkt die Schau schon zu Beginn entgegen. Im Foyer kündet ein Volkswagen des Baujahrs 1943 von Hitlers Versprechen einer „Volksmotorisierung“, das er brach, als er nicht dem Volk, sondern der Wehrmacht die Fahrzeuge zuteilte. Über den Käfer fällt der Blick hinaus auf die ehemalige Synagoge der Stadt und eine Namenstafel. Sie erinnert daran, dass die Nationalsozialisten von 465 Juden, die 1941 in ‚s-Hertogenbosch lebten, 293 ermordeten.

Treppauf geht es zu einem 15-minütigen Schnelldurchgang durch die zwölf Jahre der Diktatur auf Großleinwand: Szenen in schnellen Schnitten, die bei der Choreografie von Reichsparteitagen beginnen und im zerstörten Berlin enden.

Dahinter reiht sich eine Abteilung an die nächste: Bilder und Plakate an den Wänden, kleine Objekte in Vitrinen und zwischendrin Brekers Übermenschen aus dem missverstandenen Geist der Antike.

Man tut gut daran, sich von einem (deutsch sprechenden) Audioguide führen zu lassen, denn einen Katalog gibt es nicht, und auch sonst hält sich das Museum mit der Herausgabe von Schriften zurück.

So erfährt man dann akustisch von Hitlers Vorliebe für Fahrzeuge von Mercedes und davon, was es mit dem „Amt Schönheit der Arbeit“ auf sich hatte. Mustermöbel für die Arbeitsfront gingen daraus hervor. In Wirklichkeit zielte das Amt aber auf eine Steigerung der Produktivität und die Einsparung von Metallen, die der Rüstungsindustrie vorbehalten sein sollten.

Bald folgt das Kapitel „Verführung und Terror“. Kleidung eines politischen Häftlings aus dem Lager Mauthausen ist dort zu sehen, aber auch eine Schreibmaschine „Olympia Robust“ mit einer Taste für die doppelte „Sig“-Rune als Kennzeichen der SS.

Manche Formen haben sich in der NS-Zeit weiter entwickelt, zum Beispiel das Hakenkreuz. Zunächst war es wie ein liegendes Quadrat angeordnet, schwarz auf weißem Grund in roter Umrandung. Später verschoben es die Designer so, dass es auf einer Spitze zu stehen scheint und dadurch dynamischer wirkt.

Die Farbe Rot – auch das erfährt man in der Ausstellung – hatten sich die Nationalsozialisten vom Hammer-und-Sichel-Emblem der Bolschewisten abgeguckt, um mehr Angriffslust in ihre Selbstdarstellung zu legen.

„Das Design des Dritten Reichs“ fasst den Design-Begriff sehr weit – so weit, dass er auch Filme von Leni Riefenstahl einbezieht. Andererseits vermisst man ein wenig das Alltagsdesign beispielsweise von Familien: wie Möbel, Geschirr und Küchengeräte.

Fazit des Rundgangs: Es gibt keinen durchgängigen Stil des „Dritten Reichs“, die Gestalter haben lediglich Überliefertes für ihre Zwecke und Botschaften variiert. Das aber gelang ihnen so perfekt, dass sie durch ihre Arbeit viele Deutsche mit übertriebenem Stolz auf ihr Volk und ihren Staat erfüllten und zugleich mit Abscheu gegenüber Juden, Slawen, Dunkelhäutigen.