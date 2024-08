Historiker Karl Schlögel sieht harte Zeiten auf Europa zukommen „Man muss sich auf Opfer einstellen“

Schlögel Das ist so. Es gibt zumindest kein ideologisches Projekt aus einem Guss oder eine Vision. Es ist eine eklektische Zusammenfügung von Momenten, bei dem Staatskapitalismus mit ganz feudalen Strukturen zusammenkommt, alte Praktiken des Zarenreiches mit Hightech. Seine Choreografie der Spaltung Europas wird bis heute unterschätzt. So wie es einen hilflosen Antifaschismus gab, so gibt es auch eine Art hilflosen Anti-Putinismus. Man muss endlich begreifen: Die Flucht in den Krieg gegen die Ukraine und den Westen ist Putins Antwort auf die innere Krise Russlands und die Angst des Diktators vor dem Verlust der Macht. Er verbindet seinen Namen mit dem Sieg in diesem Krieg. Wie dieser Sieg am Ende von ihm dann definiert wird, muss man sehen. Sein Schicksal jedenfalls ist verknüpft mit dem Ausgang des Krieges.