Ostern : Überlebte Jesus die Kreuzigung?

Düsseldorf Der Mittelalter-Historiker Johannes Fried versucht auch medizinisch zu belegen, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Vielmehr sei er aufgewacht, nicht aber auferstanden.

Das hört sich in dieser Kurzfassung weitaus verschwörungstheoretischer an, als es das neue Buch von Fried sein möchte. Natürlich müssen alle Versuche, historische Aussagen über das Ostergeschehen zu rekonstruieren, Annahmen und Deutungen bleiben. Doch ist der 76-jährige Historiker – der in Frankfurt mittelalterliche Geschichte lehrte und unter anderem mit dem Deutschen Historikerpreis sowie dem Sigmund-Freud-Preis geehrt wurde – zumindest um wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit bemüht. Experten zog Fried hinzu, keine Theologen natürlich, dafür aber Biologen und Mediziner.

Wie das? Der Stich traf nicht das Herz, sondern wiederum nach Johannes die „Pleura“, das Rippenfell. Dadurch wurde mit der Lanze eine Entlastungspunktion durchgeführt, die die Atemnot des noch lebenden Jesus linderte. Dass Jesus bei all diesen Torturen nicht reagierte und kein Lebenszeichen von sich gab, lag an einer „tiefen narkoseähnlichen Kohlendioxyd-Ohnmacht“, die bei einer Kreuzigung auftreten kann.

An Gegenstimmen mangelt es nicht. Einer von ihnen ist der Bochumer Theologe Thomas Söding, der die Beweisführung als eine „luftige Konstruktion“ bezeichnet, die einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten würde. Dabei steht Fried, der nach eigenen Worten in keinen unmittelbaren Konakt mehr zu einer religiösen Bewegung steht und sich selbst als „Agnostiker“ bezeichnet, genau in jener Wissenschaftstradition, die Wunder für unmöglich erklärt. Besonders im Zeitalter der Aufklärung und dem Versuch, die Welt zu begreifen und somit alle Phänomene rational erklären zu können, geriet die Auferstehung immer wieder ins kritische Blickfeld der Wissenschaftler. Weil damit nicht nur eine berühmte Episode in der Lebensgeschichte fraglich werden gemacht werden konnte.