Toni L im Zakk „Hier geht der Funk, also geht ab!“

Was danach noch so passiert: MC Torch bringt mit seinem Gastauftritt und der Nummer „Wir waren mal Stars“ den Club noch einmal an die Kapazitäten seiner Belastbarkeit. Die Fans springen zu den Beats bis hoch an die Decke, „The Old School is in da house!“ ruft Torch ins Mikro, bevor er die Bühne wieder verlässt, um am Merch-Stand Platten und T-Shirts von sich und Toni L zu verkaufen. Am Ende mutiert das Konzert zu einer riesigen Jam-Session-Party. „Frühere MC-Legenden“, erzählt Toni L, seien extra heute Abend nach Düsseldorf gekommen, um mit ihm und allen Anwesenden den Hip-Hop zu feiern. Und genau das passiert schließlich auch. Toni L is in da house.