Große Ausstellung im K20 Wie Hilma af Klint die moderne Malerei erfand

Wenn es gerecht zugehen würde, sähe der Lexikoneintrag zur „Abstrakten Malerei“ heute vielleicht so aus: „Im Jahr 1944 starben drei bedeutende abstrakte Künstler. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian und Hilma af Klint gelten als Pioniere der abstrakten Malerei, wobei Hilma af Klint der Verdienst zukommt, die nichtgegenstandsbezogene Malweise der klassischen Moderne erfunden zu haben. Bereits 1906, also vier Jahre vor Kandinsky, schuf die Schwedin das erste abstrakte Gemälde.“ Allerdings geht es nicht immer gerecht zu. Und deswegen fehlt in den meisten Fachbüchern über diese Stilrichtung ein Name.