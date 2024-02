Herfried Münkler spricht in Düsseldorf „Europa kommt erst durch Druck in die Gänge“

Interview | Düsseldorf · Europa muss sich in der Sicherheitspolitik endlich auf die eigene Beine stellen – und auch über die Möglichkeit einer nuklearen Abschreckung nachdenken. Das fordert der renommierte Politologe Herfried Münkler. Am 25. Februar spricht er in Düsseldorf.

19.02.2024 , 16:00 Uhr

Der Berliner Politologe Herfried Münkler wird am 25. Februar den Auftakt der „Düsseldofer Reden“ im Schauspielhaus bestreiten. Foto: dpa/Soeren Stache

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion