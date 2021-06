Blues-Gitarrist Henrik Freischlader : „Der Blues ist meine Berufung“

Henrik Freischlader Foto: TIMO WILKE

Wuppertal Seit 22 Jahren ist der Wuppertaler Henrik Freischlader mit dem Blues unterwegs, den er als 14-Jähriger mal in einer Kneipe hörte. Hierzulande gilt er als einer der größten seines Fachs.

Der Blues kommt aus Wuppertal. Was nach dem typischen Anfangssatz eines Sven-Regener-Romans klingt, gehört schlicht und einfach zu jenen erstaunlichen Wahrheiten, die manchmal das Leben und gelegentlich das Musikerleben schreibt. Und diese Wuppertal-Geschichte beginnt in einer Kneipe, in der gerade Gary Moore gespielt wird. Der 14-jährige Henrik Freischlader hört ihn zum ersten Mal. Fasziniert, betört, verliebt ist er. Daheim versucht der Junge sofort, diese Stücke auf der Gitarre nachzuspielen. Dass wird anfangs ein ziemlich krudes Unterfangen gewesen sein. Denn Freischlader konnte keine Noten lesen, und er ist sich bis heute darin treu geblieben. Doch bei all den Versuchen der Imitation hat er dann rausgefunden, was man mit der Gitarre und dem Blues so alles anstellen kann. „Wo die Töne sind und wie man sie miteinander verbindet. Ich habe einfach ausprobiert, was das Zeug hält. Das klingt natürlich dann erst einmal nicht so schön, wie man es gerne hätte, und erst recht nicht, wie es die Vorbilder spielen“, sagt er, „aber man darf nicht so streng mit sich selber sein, dann wird jede kleine Note zum Erfolg“.

Zu den kleinen Erfolgen sind für Freischlader viele große dazugekommen. Der 38-Jährige wird als einer der besten Blues-Gitarristen hierzulande gehandelt. Das sagt bei einem Land wie Deutschland vielleicht noch nicht allzu viel, doch wer schon im Land des Blues Gary Moore auf Tourneen musikalisch begleiten durfte und im Programm der legendären US-Hutmacher-Firma Stetson mit einer eigenen Signatur-Kappe vertreten ist – gewissermaßen in Anerkennung seiner musikalischen Verdienste –, der kann so unbedeutend nicht sein.

Über sich selbst sagt er, „ein kleiner Perfektionist“ zu sein (bis aufs Notenlesen). Und: Man müsse sich einfach die Zeit nehmen für etwas, das einem wichtig ist. Viele Leute würde das heute nicht mehr machen, sagt er mit seiner dunklen, dezent schnoddrigen und rauchigen Stimme. Die kennt man von seinen Stücken. Und sie wird gerne verglichen mit einer Mischung aus Udo Lindenberg und Frank Zappa, was erst einmal saukomisch klingt – bis man ihn zum ersten Mal singen hört. Freischlader sagt über sich, dass er „alles gerne in der eigenen Hand hat, dann bin ich am Ende auch dafür verantwortlich. Außerdem habe ich dadurch die künstlerische Freiheit, das zu machen, was ich mir so vorgestellt habe.“

Freischlader kann sich eine Menge vorstellen. Und macht es dann auch: Musik in einem Trio, einer Big Band, in der Liveband von Helge Schneider und seit vier Jahren in einem Quintett. Musik im Gewand von Jazz, Funk, Hip-Hop, Swing und immer wieder Blues, ohne, dass es langweilig wird. „Den Blues macht bis heute interessant, dass es immer wieder neue Spieler und neue Interpreten gibt. So bleibt der Blues frisch“, sagt Freischlader. Blues sei Volksmusik und „eine tolle Möglichkeit, darüber zu sprechen, was in einem vorgeht“. Und das auf eine sehr direkte Art: „Der Blues ist meine Berufung, ich liebe den Blues.“

Dazu bekennt sich Freischlader jetzt schon auf beinahe 20 Alben; die meisten gibt es übrigens auch auf Vinyl. Es sei doch schön, dass immer mehr Menschen wieder einen echten Tonträger in den Händen halten wollten: „Allein schon die Prozedur, eine Platte aufzulegen! Das entschleunigt doch schon unser Leben und stimmt uns auf die Musik ein. Musik gehört zum Leben wie fast nichts Anderes.“

Die jüngste Aufnahme heißt „Missing Pieces“ mit Drummer Moritz Meinschäfer, Saxofonist Marco Zügner, Bassist Armin Alic und Roman Babik an den Keyboards. Schon die Aufmachung verrät etwas von der Detailliebe Freischladers. Durch die offene Vorderseite lassen sich verschiedene Bilder auf Pappkärtchen schieben, zu jedem Lied ein Motiv mit kompletten Songtexten. Schon das ein kleines, nettes Kunstwerk.

„Missing Pieces“ ist in Corona-Zeiten entstanden. Doch es ist – abgesehen davon, dass es Studioaufnahmen sind – kein Corona-Album geworden, eher ein entspanntes Gegenprogramm. Mit aller Lebenskraft, die der Blues schenkt. Mal soulig, jazzig, und wenn es Freischlader packt, dann auch gerne mit krachender Rockgitarre. 16 Alben machen souverän.

Seit 22 Jahren ist Freischlader mit dem Blues unterwegs, und liebend gern auf Bühnen. Seine erste war die im stillgelegten Bahnhof von Wuppertal-Ottenbruch. Live-Auftritte sind ihm extrem wichtig geblieben. Weil das Publikum die Kraft habe, „eine Ballade manchmal so hochzupushen, wie man es selbst nicht für möglich gehalten hätte. Das ist dann etwas ganz Anderes, als im Studio einen Blues einzuspielen.“ Oldschool ist ihre Devise. Das heißt: mit dem Bus herumfahren, live spielen in Clubs für Musikliebhaber.