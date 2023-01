Teure Sanierung von Oper und Schauspiel in Köln Oberbürgermeisterin Reker: „Hätte das Geld viel lieber in andere Projekte gesteckt“

Die Metropole am Rhein erfreut sich großer Beliebtheit. Sie ist Studentenstadt, die Kölner feiern sich selbst und ihren Karneval, und sie haben den Dom. Worin Köln aber auch besonders gut ist: Köln ist in Nordrhein-Westfahlen die Verschwendungshauptstadt Nummer Eins – sagt zumindest der Steuerzahlerbund. Und ihr größter Geldschlucker: die Sanierung von Oper und Schauspiel am Offenbachplatz. Nach zwölfjähriger Sanierung soll jetzt Ende März 2024 die Schlüsselüberggabe gefeiert werden. Dann werden die Kosten voraussichtlich bei 674 Millionen Euro liegen – inklusive Risikokosten. Zum Vergleich: Der Bau der Hamburger Elbphilharmonie kostete rund 866 Millionen Euro. Der Unterschied: Die Elbphilharmonie ist ein neues und spektakuläres Gebäude – inzwischen ein Wahrzeichen der Hansestadt. Die Kölner Oper hingegen wird lediglich saniert und auf den technisch neuesten Stand gebracht.