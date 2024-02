Henning Schmidtke im Kom(m)ödchen Ein Fan der Erfolgsstory

In einem Mix aus Stand-up-Comedy und lässigem Infotainment zeigt Schmidtke erstaunliche Entwicklungen auf, die im allgemeinen Krisentaumel glatt untergehen, weil sie keine Breaking News sind und auch keine Schlagzeile liefern. Die Show basiert auf seinem 2021 erschienenem gleichnamigen Buch. Darin hat der Nordheimer 30 Gründe zusammengetragen, warum die Welt heute gar nicht so schlecht ist, wie alle immer behaupten. Früher war alles besser? Von wegen! Nostalgiker hätten ein schlechtes Gedächtnis, ist Schmidtke überzeugt. So sei unser Leben bequemer als je zuvor, auch wenn es den wenigsten bewusst zu sein scheint. „Pessimismus ist nur ein Mangel an Information“, meint der Kabarettist und ist sicher: „Schopenhauer würde heute einfach tindern“.