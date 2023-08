Konzert in Köln Gruselmomente mit Helene Fischer

Der Mann in Reihe 15 hat sich den falschesten Moment für sein Amore-Bekenntnis ausgesucht. Seine Frau steht statuenartig da und filmt mit dem Handy den Beginn der Show. Gerade als Helene Fischer „Köln, seid ihr bereit?“ fragt, unter „Helene!, Helene!“-Rufen in einem überdimensionierten Rubin von der Decke auf die Bühne gleitet, acht Tänzer an roten Tüchern schwebend um sie herumwuseln und auch noch Show-Qualm in die Szenerie gepustet wird, umarmt der euphorisierte Kerl seine Frau, küsst sie auf den Mund und verwackelt ihre Aufnahme. „Musste das ausgerechnet jetzt sein?“, fragt sie. Aber dann packt sie das Handy ein, legt einen Arm um seine Hüfte, und Helene Fischer singt „Null auf 100“: „In nur einem Moment kann sich alles dreh‘n / Wir haben uns schon so lang nach diesem Tag gesehnt.“