80. Geburtstag Herzlichen Glückwunsch, Joni Mitchell!

Joni Mitchell feiert am Dienstag ihren 80. Geburtstag, und das ist die beste Gelegenheit, mal wieder eine Stunde mit ihr zu verbringen, nicht mit ihr persönlich leider, aber doch mit ihrer besten Platte, die eine der besten Platten überhaupt ist: „Hejira“. Das Album verkaufte sich 1976 nicht so gut, was Frevel ist, aber wohl daran lag, dass Mitchell mit allen Rock-Klischees brach, den Jazz entdeckte und statt Melodien den natürlichen Rhythmus der Sprache und den Sound des Sprechens in den Mittelpunkt stellte.