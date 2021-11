Galerie Geuer und Geuer Art : Heinz Mack macht in seinen Collagen das Licht zur Farbe

Heinz Mack mit seiner Tochter Valeria. Foto: Julia Pohle

Ausnahmekünstler Heinz Mack hat seinen Schaffensradius um eine neue Ebene erweitert: In der Galerie Geuer & Geuer Art zeigt der 90-Jährige nun unter dem Titel „Die Architektur der Farbe“ erstmals Collagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Haas-Pilwat

Er arbeitet mit Tusche, mit Acryl, mit Marmor, Stahl, Textil, Wasser, aber vor allen Dingen mit Licht. Heinz Mack, Maler, Grafiker, Bildhauer und weltberühmter ZERO-Künstler hat in rund 70 Schaffensjahren ein fulminantes Werk entwickelt. Nun schneidet, klebt und reißt er auch noch, experimentiert voller Begeisterung wie vor ihm schon Picasso, Braque und Max Ernst mit der Collagen-Technik, die Matisse „Malen mit der Schere“ nannte. Eine Vielzahl dieser neuen, bislang noch in keinem Museum gezeigten farbigen Unikate, werden derzeit unter dem Titel „Die Architektur der Farbe“ in der Galerie Geuer & Geuer Art präsentiert.

In Begleitung seiner Frau Ute und seiner Tochter Valeria, ließ sich Mack – 90 Jahre alt, gut aufgelegt und voller Tatendrang – die Vernissage nicht entgehen und zeigte sich erfreut über die Resonanz der zahlreich erschienen Kunstfreunde und Sammler.

Die überwiegend mittelgroßen bis kleinformatigen Collagen aus handbemaltem Büttenpapier (sie sind alle ohne Titel) sind kleine poetische Kostbarkeiten. Die streng geometrischen Formen in zumeist kräftigen Tönen wirken wie abstrakte organische Gebilde, könnten aber ebenso exotische Blüten oder übereinandergestapelte Schiffe sein.

Heinz Mack, der seine farbigen Werke als „Spiegelbilder (s)einer inneren Empfindungen“ versteht, setzt sich auch in diesen Arbeiten mit seinen zentralen Themen Licht und Struktur auseinander. Das Resultat: Einzigartige, gegenstandslose Collagen, in denen das Licht zur Farbe geworden ist, die sich in der für Mack typischen intensiven Leuchtkraft offenbart.

Im ausstellungsbegleitenden Katalog verrät der Künstler in einem Interview mit seiner Tochter Valeria die Entstehungsgeschichte der Collagen. Weil er in seinem Haus auf Ibiza viel malt, jedoch nicht stets alle der lichtechten und hochwertigen angemischten Farben benötigt, trägt er die Reste auf dickes, handgeschöpftes Papier auf. Irgendwann hat Heinz Mack dann die einfache Technik der Collage, „die jedes Kind lernen kann“, für sich entdeckt.

Plakative Farbfelder und Formteile werden neu sortiert, miteinander gemixt und architektonisch zugeordnet. Die unterschiedlichen Flächen sind häufig mit einer Spezialschere aus der Schneiderwerkstatt zickzackförmig geschnitten, so dass die Kanten nicht messerscharf, sondern geschmeidig geschliffen sind. Was dazu führt, dass die verschiedenen Konstellationen sich malerisch miteinander verbinden.

Mack ist ein Ausnahmekünstler, der selbst dem kleinsten Detail höchste Aufmerksamkeit schenkt, die Perfektion geradezu auf die Spitze treibt. Was so kinderleicht wirkt, setzt sich in seinen Collagen oder besser gesagt in der Bildarchitektur, bestehend aus einzelnen Farbräumen, wie bei einem Bauwerk, Schicht für Schicht zu einem harmonischen Ganzen zusammen.