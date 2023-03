In eigener Sache Heine-Journalismuspreis für RP-Reporter Henning Rasche

Rasches Reportage handelt von einem Campingplatz in Schermbeck, wo Dutzende Pächter ihre Häuser wegen angeblichen Brandschutzmängeln abreißen sollen. Dieser Text habe viel Witz, behandle aber in gleichem Maße „wahnsinnig komplizierten Stoff“, so Fasel. Und eigentlich gehöre die Reportage auch der Untergattung „Campingplatz-Reportage“, ja sogar der Unter-Untergattung „Dauercamper-Reportage“ an. Rasches Beitrag sei die „Perle in dieser Gattung“.