Heinersdorff-Konzerte 2024/2025 Alte Meister, junge Königinnen

Neulich erzählte Burkhard Glashoff, der die Heinersdorff-Konzerte in der Tonhalle managt, eine abgefahrene Geschichte. In New York habe er nach einem Konzert mit dem famosen koreanischen Pianisten Seong-Jin Cho zusammengesessen. Beiläufig sagte Glashoff, dass er am kommenden Tag nach Florida fliege. Da habe Cho gelacht und gemeint, er spiele ja übermorgen auch noch in Miami, ob er, Glashoff, dort nicht erneut ins Konzert kommen und hinterher mit ihm fein essen gehen wolle? Glashoff, der nicht zu Übertreibungen neigt, berichtet, Cho habe ihn hinterher in ein fabelhaftes koreanisches Restaurant entführt und sich als unerhörter Kenner französischer Weine entpuppt. Es soll ein langer Abend geworden sein.