Juri Andruchowytsch Die zwei Seiten eines Heine-Preisträgers

Was Juri Andruchowytsch an diesem Samstag im Düsseldorfer Schauspielhaus sagen wird, davon vermittelte er am Freitag bereits Eindrücke in einer Pressekonferenz. Oberbürgermeister Stephan Keller hatte vorab die Bedeutung dieses prominenten ukrainischen Schriftstellers umrissen, dem er im Düsseldorfer Schauspielhaus den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Landeshauptstadt überreichen wird, „einen der bedeutendsten Literatur- und Persönlichkeitspreise in Deutschland“, und das nicht nur wegen der hohen Dotierung.