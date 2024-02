Autorin Joanna Bator im Heine Haus Starke Frauen auf der Suche nach dem großen Glück

Der Saal im Heine Haus an der Bolkerstraße war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Literaturbuchhandlung Müller & Böhm hatte in Kooperation mit dem Polnischen Institut die Bestsellerautorin Joanna Bator eingeladen, ihr neues Buch „Bitternis“ vorzustellen. Im Gespräch mit Übersetzer Bernhard Hartmann gab Joanna Bator Einblicke in ihre Schreibwerkstatt. Der erste Satz zum Debütroman „Sandberg“ etwa sei ihr in Japan eingefallen. „Ich saß am Schreibtisch und hätte eigentlich an meiner Habilitation arbeiten sollen“, verriet die Hochschuldozentin. „Da ist mir auch klar geworden, dass ich eine neue Sprache finden musste und dass ich zukünftig Romane schreiben wollte.“

Es sollten Geschichten werden, über ihre Heimatstadt Walbrzych und die Menschen, die dort leben. In ihren Büchern stellt Bator Frauen in den Mittelpunkt. In „Bitternis“ sind es vier Protagonistinnen, deren Familiengeschichte die Autorin nach und nach aufblättert.