Harvard-Studie enthüllt So gesund sind Sneaker wirklich

Daniel Lieberman von der Abteilung für Evolutionsbiologie an der amerikanischen Harvard University fand mit seinem Team heraus: Sneaker und Laufschuhe, die häufig eine Art Stoßdämpfer und eine dicke Polsterung in der Sohle haben, seien nicht so vorteilhaft wie gedacht. Im Gegenteil, sie machten die Füße für Verletzungen sogar anfälliger.