Theaterstück erst ab April : Deutschland-Premiere von „Harry Potter“ wird auf 2021 verschoben

Hamburg Eigentlich sollte das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ bereits Mitte März Deutschlandpremiere feiern. Doch dann kam Corona. Jetzt wird die Premiere nochmals verschoben.

Die Deutschlandpremiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird wegen der Corona-Krise erneut verschoben. Das Theaterstück von Bestsellerautorin Joanne K. Rowling könne nicht wie geplant am 4. Oktober Premiere feiern, sondern erst am 11. April 2021, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.