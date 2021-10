Nachdenkliches auf der Buchmesse : Wie schwer uns das Aufhören fällt

Der Soziologe Harald Welzer. Foto: Welzer

Frankfurt Der Soziologe Harald Welzer hat seinen eigenen Nachruf geschrieben. Anlass war auch ein Herzinfarkt, den er im vergangenen Jahr erlitt. Es ist ein spannendes Buch über die Kunst des Loslassens und Aufhörens geworden.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Ein geeignetes Buch für Armin Laschet sei es nicht unbedingt, meint der Autor. Wohl aber eins für Jogi Löw. Das Buch mit dem eher morbiden Titel „Nachruf auf mich selbst“. Der Soziologe und Zeitdiagnostiker Harald Welzer hat es geschrieben, und tatsächlich speist sich das Buch aus einer Todeserfahrung. Es ist der 22. April 2020, ein Mittwoch, Harald Welzer erleidet einen Herzinfarkt. Wie bei vielen von uns ist zumindest gedanklich das Sterben nicht vorgesehen. Und plötzlich, schon im Rettungswagen, wird Welzer von dem Gedanken heimgesucht: Ist das so, wenn man stirbt? An diesem Tag, so erinnert sich der Autor, „habe ich meine Unsterblichkeitsillusion verloren“. Eine heilsame, eine gute Erfahrung.

Sein neues Buch ist dennoch keins über das Sterben geworden. Sondern eins vom Loslassen, des Aufhörens. Hört sich gut an, vor allem hörst es sich leichter an als getan – wie uns Welzer bei einem Treffen auf der Buchmesse erzählt. Schließlich haben wir keine Methodik des Aufhörens; wohl aber eine des unaufhörlichen Weitermachens. Aus Ehrgeiz. Aus Eitelkeit. Aus Macht. Probleme der Endlichkeit existierten in unserer Welt und unserem Denken nicht, sagt er. Am Ende des Buches finden sich dazu ein paar Merksätze, nichts philosophisch Aufgeladenes, aber doch Bedenkenswertes wie: „Aufhören braucht einen Grund, aber Aufhören zu können, braucht Können.“ Und: „Aufhören sichert das Erreichte, weitermachen banalisiert es.“

Die sogenannten Merksätze sind keineswegs Gebote. Eher Anregungen. Inspirationen. Wie auch das gesamte Buch angenehm wild geraten ist – so ein bisschen Sachbuch, manches ist autobiografisch, anderes essayistisch und auch literarisch. Früher nannte man das eine Montage, heute ist es ein hybrides Format. Auf jeden Fall ist es auch dadurch kurzweilig geworden. Und das bei dem Thema!

Welzers eigene Erfahrung geht natürlich übers rein Autobiographische hinaus. Schließlich sind wir alle mehr oder weniger Menschen, die „sehr erfolgreich vermeiden, die Tatsache des Todes anzuerkennen“. So banal es klingt, so wahr ist es: „Es sterben immer die anderen. Und wenn man dann zufällig selber stirbt, ist es eben dumm gelaufen. Wenn man aber so etwas erlebt, wie ich es erleben musste, dann merkt man plötzlich, dass das gar nicht stimmt. Das war eine blitzartige Erkenntnis für mich“, sagt er.

Solche Verdrängungsmechanismen sind nicht nur unserer eigenen Psyche geschuldet. Für Welzer basiert der Erfolg unseres Gesellschaftsmodells darauf. dass wir die Tatsache der Endlichkeit nicht zur Kenntnis nehmen würden. „Wie auch die Wirtschaft der Illusion folgt, dass es keine objektiven Grenzen gibt. Alles scheint ausdehnbar und überschreitbar zu sein. Dem steht der Tod entgegen; er ist das Ende der Aufklärung und das Gegenteil der ganzen expansiven Strategie der Moderne.“

Nun sind Harald Welzers feinsinnige Betrachtungen und Einordnungen keine Art Gebrauchsanleitung für ein perfektes Leben, erst recht keine Anstiftung zum Faulenzen. Aber: Unser Streben und Arbeitseifer wird in unserer Lebens-Choreographie immer dann problematisch, „wenn eine berufliche Existenz mit Identität aufgeladen wird, und diese Aufladung eine Ausschließlichkeit hat“.Auf der Buchmesse hat Harald Welzer gleich noch einen Termin auf der Bühne. Dann ist erst einmal Ruhe. Draußen scheint die Sonne. Sein Vorhaben für diesen Tag: ausgiebig Spazierengehen. Wir müssen uns Harald Welzer als einen glücklichen Menschen vorstellen.