Nachruf auf Harald Falckenberg Ein Besessener unter den Sammlern

Seitdem jagte er den Zeitgenossen nach, den besten ihrer Zeit, Polke, Kippenberger, Nicole Eisenman etwa. In seinem langen Leben hat er nur 15 Arbeiten wieder verscherbelt, darunter drei Arbeiten von Gerhard Richter, die er für 100.000 Mark gekauft und für 2,7 Millionen Euro verkauft hatte. Das Geld brauchte er, um innerhalb seiner "Kulturstiftung Phoenix Art" in Hamburg-Harburg Ausstellungshallen mit 6000 Quadratmetern Fläche einzurichten, und Richter fand es in Ordnung, denn es galt ja der Kunst.