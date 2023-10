Ungewöhnliche Party-Location „Pink Halloween“ im Theatermuseum

Eine Halloween-Party in Pink ist wahrscheinlich nicht das Erste, was einem beim Gedanken an ein Theatermuseum in den Sinn kommt. Dennoch ist Sascha Förster, Institutsleiter des Theatermuseums in Düsseldorf, davon überzeugt, dass sich sein Haus mit unkonventionellen Veranstaltungen wie dieser öffnen muss. Försters Ziel ist es nämlich, mit den Angeboten des Theatermuseums auch jüngere Altersgruppen zu erreichen. „Mit der losen Programmreihe ,Pink Palace‘ öffnet sich das Theatermuseum seit einem Jahr für Pop-Kultur“, sagt Sascha Förster. Nun gibt es das Event erstmals in der Halloween-Edition.