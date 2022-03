Kulturtipp fürs Wochenende : Kunsthalde mit Kreuzweg

Service Bottrop Bei schönem Wetter bietet sie eine Top-Aussicht über das Ruhrgebiet. Aber die Halde Haniel kann noch mehr: Sie ist ein Open-Air-Museum mit Kunst, Industriekultur und Kreuzweg. An Karfreitag gibt es dort morgens eine Prozession.

Kunst umsonst und draußen ist nicht nur in pandemischen Hochlagen eine gute Idee. Wer in Bottrop unter die Gipfelstürmer geht, kann die Nachrichten von Krieg und Corona für kurze Zeit bei einem Höhenausflug hinter sich lassen.

Knapp 159 Meter ist das Berglein hoch, bestehend aus dem Abraum der 2018 still gelegten Zeche Prosper-Haniel, und damit eines der höchsten im Ruhrgebiet . Für alpine Kletterer ein Klacks, aber einer mit Gipfelkreuz, das immerhin für den Besuch von Papst Johannes Paul II. im Mai 1987 aus Spurlatten des Bergwerks gefertigt wurde und seit 1992 die Halde markiert, allerdings nicht an der höchsten Stelle.

Der Spaziergang lohnt sich aus so vielen Gründen, dass einem glatt schwindelig werden kann: Kunst, Kirche und Industriekultur machen die Halde zu einem Freilichtmuseum – bei gutem Wetter – mit Panoramablick aufs westliche Ruhrgebiet mit dem Tetraeder in Bottrop, der Arena auf Schalke und dem Gasometer in Oberhausen .

Ein Kreuzweg mit Skulpturen und ein Bergbaulehrpfad begleiten die Spaziergänger auf dem Weg nach oben. Er steht symbolisch für die traditionelle Verbindung von Kirche und Bergbau im Ruhrgebiet. Die Künstlerin und Ordensschwester Tisa von der Schulenburg und der Oberhausener Künstler Adolf Radecki haben die 15 Stationen aus dem Leidensweg Christi gestaltet. Sie bestehen aus Geräten und Materialien aus dem Bergbau; an Karfreitag 1995 wurden sie eingeweiht. Jedes Jahr am Morgen von Karfreitag gibt es dort eine Prozession mit dem Ruhrbischof des Bistums Essen . Sie beginnt um 9.30 Uhr.

An den Stationen gibt es Tafeln mit Zitaten aus der Arbeitswelt, die die Bibelgeschichte mit dem Post-Industriezeitalter verbinden. So steht etwa zu dem mit Steinen gefüllten Teufkübel an Station eins das Zitat von Bischof Hengsbach: „Die Kirche muss in ihrer Verkündigung und ihrem Wirken unter allen Verhältnissen für die Würde, das Recht und die Freiheit des Menschen eintreten.“ Ergänzt werden die Stationen außerdem durch eine traditionelle Darstellung der Passion auf Kupfertafeln.