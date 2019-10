„47 Meters Down: Uncaged“ : Hai-Horror mit Stallones Tochter

Vier Frauen in Angst vor dem Hai: „47 Meters Down: Uncaged“. Foto: dpa/-

Noch ein Gruselfilm aus dem Meer: „47 Meters Down: Uncaged“.

(dpa) Vor zwei Jahren hätte Hollywood beinahe einen Erfolg verpasst. Seinerzeit sollte „47 Meters Down“ eigentlich gar nicht ins Kino kommen, sondern einfach nur direkt auf DVD und in Streamingdiensten verwertet werden. Es ging in dem Horror-Thriller um einen Tauchausflug, bei dem zwei Schwestern in einem Käfig zum Beobachten von Haien ins Meer gelassen werden, bevor dieser durch einen Unfall zu Boden sinkt und die Luft der beiden Taucherinnen knapp wird. Mandy Moore in einer Hauptrolle und die leidlich interessante Haihorror-Geschichte sorgten dann aber doch für einen Kinostart und einen überraschend ordentlichen Erfolg: Nach einem Budget von fünf Millionen Dollar spielte der Film allein in den USA 44 Millionen Dollar ein.